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Первая городская электричка прибыла из Швейцарии в Беларусь

11 февраля 2011 10:24
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Сейчас состав проходит таможенное оформление в Бресте в пункте «Козловичи».

Электропоезд для пассажирских перевозок нового формата заказала Белорусская железная дорога. В Барановичах электричку подготовят под руководством швейцарских специалистов и только потом отправят для испытаний в Минск, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В марте в Беларусь прибудут второй и третий швейцарские электропоезда для «Городских линий». Белорусская железная дорога заключила контракт на поставку 10 электричек.

В Швейцарии готовы первые вагоны для минского проекта «Городская электричка»

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