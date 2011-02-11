Первая городская электричка прибыла из Швейцарии в Беларусь

Сейчас состав проходит таможенное оформление в Бресте в пункте «Козловичи».

Электропоезд для пассажирских перевозок нового формата заказала Белорусская железная дорога. В Барановичах электричку подготовят под руководством швейцарских специалистов и только потом отправят для испытаний в Минск, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В марте в Беларусь прибудут второй и третий швейцарские электропоезда для «Городских линий». Белорусская железная дорога заключила контракт на поставку 10 электричек.

В Швейцарии готовы первые вагоны для минского проекта «Городская электричка»