Первая гидроэлектростанция начала работу в Пинском районе

Своеобразно к зимнему сезону подготовились в Пинском районе. Здесь появился свой источник недорогой энергии. На Днепро-Бугском канале, соединяющем Балтийское и Черное моря, введена в эксплуатацию первая гидроэлектростанция. Планы у разработчиков куда более амбициозные. На канале построят целый каскад станций. Деревня Дубое Пинского района в большой истории известна как минимум дважды. Здесь в окрестностях снимали фильм по трилогии Я. Коласа "На росстанях". Теперь в деревне Дубое появилась гидроэлектростанция. Первая в районе.



О строительстве станции на предприятии "Днепробуг водпуть" поговаривали давно. Но вот проблема. Перепады воды не так уж высоки. А это главное для Н2О генератора. Разработка специального оборудования позволила по-новому реализовать потенциал канала. ГЭС возвели на шлюзе постройки середины прошлого века. Три турбины работают без перебоев. Формула выработки энергии проста.



Годовая выработка электроэнергии ГЭС составит почти полтора миллиона кВт-часов. Себестоимость 1 кВт/ч почти в 10 раз меньше обычного. А с такой арифметикой, затраты на строительство станции в полтора миллиарда рублей окупятся за пять лет. На Днепро-Бугском канале уже через пять лет планируют ввести в строй целый каскад гидроэлектростанций.