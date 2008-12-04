Первая божественная литургия в первой белорусской обыденной церкви прошла сегодня в праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы

Вчера в трёх славянских столицах – в Минске, Москве и Киеве – за 24 часа возвели три деревянные церкви к 1020-ти-летию крещения Руси. Традиция строительства "обыденных" храмов была утрачена несколько столетий назад и вот первый подобный объект появился при поддержке Клуба православных меценатов в микрорайоне Степянка. Церковь высотой 13 метров возвела бригада строителей из 15-ти человек, которым помогали прихожане.