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Первая божественная литургия в первой белорусской обыденной церкви прошла сегодня в праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы

04 декабря 2008 11:48
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Вчера в трёх славянских столицах – в Минске, Москве и Киеве – за 24 часа возвели три деревянные церкви к 1020-ти-летию крещения Руси. Традиция строительства "обыденных" храмов была утрачена несколько столетий назад и вот первый подобный объект появился при поддержке Клуба православных меценатов в микрорайоне Степянка. Церковь высотой 13 метров возвела бригада строителей из 15-ти человек, которым помогали прихожане.
# общество # Храмы Минска

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