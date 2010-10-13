Первая белорусская женская хоккейная команда «Пантера»

Единственная в этом виде спорта белорусская команда «Пантера» пока ещё совсем молода. Но ее участницы уже опровергли стереотип, что хоккей – игра исключительно для сильных мужчин.

Их определенно сложно назвать слабым полом. Казалось бы, девушки в таком суровом мужском виде спорта, как хоккей — само по себе нонсенс. И хоть первая женская хоккейная команда «Пантера» в Беларуси появилась только в мае этого года, сегодня они уже отмечают свой первый профессиональный праздник — День женского хоккея.

К такой «нелегкой» хоккейной амуниции эти хрупкие женские плечи привыкли уже давно. Большинство спортсменок в «Пантере» уже имеют многолетний опыт игры на льду. Правда, для некоторых из них женская хоккейная команда — равно как путевка в спортивную жизнь. Самой юной хоккеистке — 15 лет. Но каждая уверена, что «гонять шайбу» может ничуть не хуже мужчины-хоккеиста.

Мария Оналбаева, вратарь женской хоккейной команды «Пантера»:

Предложили поиграть в Беларуси. Тем более, тут никогда не было женского хоккея, и для меня было интересно помочь развитию.

Кого-то из девушек на то, чтобы взять в руки клюшку вдохновил пример отца, а кто-то в хоккей пришел из фигурного катания. Ежедневные тренировки на льду и в тренажерном зале, регулярный просмотр записей матчей разного уровня. О женственности во время работы приходится забыть.

Ева Петерсона, капитан женской хоккейной команды «Пантера»:

Начала играть, потому что брат начал. Папа брал с собой, попросилась один раз встать на коньки — и с тех пор стала.

В свой профессиональный праздник девушкам не до отдыха. Оттачивают мастерство по новой модели: сегодня мастер-класс хоккеисткам дал уже знакомый белорусским болельщикам канадский специалист Тодд Вудкрофт.

Тодд Вудкрофт, хоккейный специалист (Канада):

Я не знал, чего мне ожидать, когда я сюда ехал. Но команда оказалась отличной! Как и ваши мужчины-хоккеисты, девушки прекрасно подготовлены, их тренерами проведена большая работа.

Вудкрофт уже неоднократно работал с мужской сборной Беларуси по хоккею и минским «Динамо». На этот же раз сам стал инициатором очередного приезда в Минск — сразу, как только узнал о появлении женской команды.

Василий Панков, главный тренер женской хоккейной команды «Пантера»:

Один из тренировочных процессов — чтобы девочки посмотрели. Многие хоть и давно играют, но у них не было еще тренера-канадца. Чтобы посмотрели, как тренировки проходят в канадском стиле.

У настоящих женщин, играющих в хоккей, в их дебютный сезон тренировки проходят в усиленном режиме. Ведь уже в ноябре наши хоккеистки примут участие в открытом женском чемпионате Латвии. Да и есть на что равняться: ведь о белорусском хоккее знают во всех странах, благодаря успешным выступлениям нашей мужской сборной на мировых первенствах.

Юлия Романович и Сергей Капустин, телекомпания СТВ.