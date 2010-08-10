Перспективы белорусской пивоваренной промышленности обсудили в Правительстве

В ближайшие пять лет импортного пива в стране станет меньше. Это обещают компенсировать адекватным качеством отечественного продукта.

Один из главных вопросов – сырьевой – уже практически решен. Осталось построить последнее звено в цепи производства и потребления этого напитка – сеть пивных ресторанов и пабов. Пока в Беларуси их крайне мало.

Про пиво в правительстве сегодня заговорили неспроста. Тема навеяна не жарой. В этом году завершается пятилетняя программа развития пивоваренной отрасли.

Капитально за пиво чиновники взялись где-то в начале двухтысячных. Тогда встал ребром вопрос сырья. Без качественного ячменя хорошего пива не сваришь. Модернизация «Белсолода» – это было поручение Президента – почти в два раза увеличила производство нужного продукта для пивоварения.

За последние годы импорт сырья сведен практически к нулю. В этом хозяйстве «Ударник» сделали свой вклад в выполнение госзаказа по ячменю. Ударно собрали больше всех в Оршанском районе. Каждое зернышко – один в одно. Весь секрет – в технологии.

Пять лет назад ставку сделали на переоснащение заводов и увеличение их мощности. Как это было на предприятиях в Минске и Бресте. Теперь на них будет налажено производство пива известных зарубежных марок по программе импортозамещения.

Вари – не хочу. Тем более, что планируют снижать импорт пенного напитка, а увеличивать экспорт отечественного. Привлекать к продвижению ячменного напитка намерены специалистов мировых финансовых компаний. Ведь пока потребление пива замерло. Тенденция общая для России, Прибалтики, Беларуси,

Иван Данченко, председатель концерна «Белгоспищепром»:

– При всей борьбе с пьянством, начали почему-то борьбу с пивом. Хотя в целом удельный вес в структуре алкоголя 49% занимает водка, пиво занимает лишь 16 %. В Европе не считается, что пиво является угрозой алкоголизации населения.

Понятно, что ограничение на употребление пива на лавочках и в скверах белорусские пивовары приняли, мягко говоря, «в штыки».

Депутат парламента Диковицкая двумя руками голосовала за ограничение распития пива в общественных местах. Но отстаивает не запрет как таковой – а культуру пития.

Елена Диковицкая, депутат палаты представителей национального собрания Республики Беларусь:

– Закон принят правильный. Должны быть места, где люди могут выпить стаканчик пива. Но, к сожалению, у нас таких мест мало, особенно, это касается малых городов. В Минске более и менее хватает мест, где можно культурно посидеть с друзьями, а в регионах, к сожалению, на один малый город приходится одно-два кафе.

Депутату вторят и в «Белгоспищпроме». Пива хватает. Пабы и пивные рестораны – в дефиците. Говорят, что сами пивовары недостаточно инвестируют в «продажу». Да и местная власть не активно привлекает частников в эту сферу культурного пивного отдыха.

Наталья Бреус, Николай Сенчило, телекомпания СТВ.