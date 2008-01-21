"Перспектива" реагирует на несанкционированный митинг

Стремление активистов от оппозиции перевести экономические вопросы предпринимателей в политическую плоскость вызвало резкую реакцию общественного объединения "Перспектива". Оно представляет интересы ряда предпринимателей Беларуси. Совет объединения не исключает, что в ближайшее время будет заменен руководитель "Перспективы" Анатолий Шумченко, поскольку он не был уполномочен организацией на участие в политических акциях.

Как отмечено в письме Совета "Перспективы" в Министерство юстиции, "руководящими органами общественного объединения не принималось решение об участии ее руководителя в несанкционированном митинге. Он также не наделялся полномочиями представлять общественное объединение на участие в проведении каких-либо массовых мероприятий".

Напомним, на прошлой неделе Прокуратура Минска возбудила уголовные дела в отношении ряда участников несанкционированного митинга по двум статьям - "Организация и подготовка действий грубо нарушающих общественный порядок либо активное участие в них" и "Хулиганство". Молодые люди по своему возрасту никак не похожие на индивидуальных предпринимателей, от имени которых выступали, мешали движению общественного транспорта на центральных улицах столицы. В их <послужном списке> - поврежденные городских автобусов и избитый водитель маршрутки.

Попытка развязать конфликт с сотрудниками ДПС повторно предпринята в центре Минска.