Першай мадэлі «Жыгулеў» – легендарнай «Капейцы» – 40 год

Не машына – а мара савецкага чалавека. Набыцце «Капейкі» вылятала яшчэ ў тую «капеечку». Ажно 5,5 тысяч савецкіх рублеў! Па тых часах – грошы нерэальныя.Мала таго, каб стаць уладальнікам «Жыгулеў», трэба было ў чарзе не адзін год выстаяць і быць на «добрым рахунку». Сення ўбачыць «капейку» на дарозе – сапраўдная рэдкасць. Яна – ці ў дзядуліных гаражах, ці недзе на «металаломе». Але есць і тыя аўтааматары, для якіх першыя «Жыгулі» так і сталі апошняй «аўтамабльнай любоўю».