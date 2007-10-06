Пернатые под прицелом орнитологов и школьников

6 октября на птиц была направлена, пожалуй, вся оптическая техника планеты. Повод: Международный день наблюдения за птицами.

В Минске по этому случаю на берегу Чижовского водохранилища орнитологи и школьники нацелились на местные виды пернатых.

Специалисты, заручившись поддержкой школьников, решили проверить, какие виды птиц обитают в пределах города. Несмотря на холодную погоду, кровь у юных орнитологов кипит. Игра "Угадай пернатого" ребятам интересна по-настоящему. Задача - не просто обнаружить, а еще и идентифицировать, то есть правильно назвать вид птицы.

Изучать повадки пернатых без специальной оптики сложно. Многие птицы парят на высоте в десятки метров над землей. В таких случаях орнитологи используют подзорные трубы, бинокли, полевые определители. Систему их управления школьники знают лучше, чем таблицу умножения.

Самое "птичье место" в Минске - Лошицкий парк, где зарегистрировано более сотни видов пернатых. Редкие представители фауны во время миграции залетают и на Чижовское водохранилище. За несколько часов наблюдения орнитологи увидели крякву, воробья, грача и уж совсем редкого гостя - сизую чайку.

"Птичью азбуку" сегодня изучают во всем мире, как орнитологи, так и любители. День наблюдения за птицами имеет общеевропейское значение и главная его цель - привлечь внимание человека к крылатым сожителям. Специальной оптикой сегодня вооружилась вся страна. По итогам эксперимента орнитологи всего мира составят Глобальный список, в котором обязательно будут и белорусские виды.