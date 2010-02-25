Пермские министры, отстраненные от должностей после пожара в «Хромой лошади», вернулись на работу

«Проведена проверка, по результатам которой нарушений в деятельности министров не обнаружено. В связи с этим они приступили к работе», - сообщил представитель пресс-службы губернатора Пермского края.

Он уточнил, что трое этих чиновников — министр общественной безопасности Игорь Орлов, министр торговли и предпринимательства Марат Биматов, министр градостроительства и развития инфраструктуры Александр Кудрявцев - пока будут работать в статусе исполняющих обязанности.

Пожар в пермском клубе «Хромая лошадь» произошел в ночь на 5 декабря. Жертвами трагедии стали 155 человек. 9 декабря правительство Пермского края в связи с этими трагическими событиями приняло решение о сложении с себя полномочий. Орлов, Биматов и Кудрявцев были временно отстранены от должностей. Остальным членам правительства на период проведения следственных действий губернатор края поручил продолжить работу в статусе «исполняющих обязанности». Отставку правительства глава региона объяснял необходимостью объективно разобраться в ситуации в связи с пожаром.

В январе депутаты Пермской городской думы решили восстановить в полномочиях главу администрации Перми Аркадия Каца, который после пожара подал в отставку, но вместо этого был отстранен от исполнения обязанностей сроком на один месяц, сообщает NEWSru.com.