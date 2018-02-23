Переворот на перекладине, отжимание на кулаках: пенсионер из Гродно поражает спортивными успехами

Новости Беларуси. Ну а о таких, как герой нашего следующего сюжета говорят: его пример другим наука. Пенсионер из Гродно Анатолий Денисик поднимает 20-килограммовую гирю и крутит «солнышко» на турнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Ну а о таких, как герой нашего следующего сюжета говорят: его пример другим наука. Пенсионер из Гродно Анатолий Денисик поднимает 20-килограммовую гирю и крутит «солнышко» на турнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Столбик термометра показывает минус 13. Самое время для водных процедур – так считает наш герой. И так начинается каждое утро Анатолия Денисика. Пока мужчина укрощает Неман, на берегу терпеливо ждёт хозяина овчарка по кличке Бася. Она пока не решается участвовать в зимнем синхронном плаванье – ждет лета.
Снег вместо полотенца, быстро надеть теплую одежду. И совсем не холодно, говорит пенсионер. Наоборот, тело горит, дух бодрит.
Анатолий Денисик, житель Гродно:
Решил проверить, как это зимой. Выдержу? И выдержал! Не так давно проверялся, давление 120 на 90. А сердце тоже проверял – сказали, как у младенца.
Увлечение плаваньем – это с детства. На любительском уровне. Хотя, однажды и пришлось стать профессиональным спасателем, на рыбалке – женщина в реке тонула.
Стоять на одном месте некогда, да и не в стиле пенсионера. По плану марш-бросок на 3 километра. Тут уже подключается и собака. Кстати, именно от любви к четверолапым пришла любовь к здоровому образу жизни. Ежедневные выгулы превратились в спортивные марафоны, с элементами цирковой программы.
В свои 66, мужчина признается, чувствует себя на 45. И тут же подтверждает слово делом – легко подтягивается на турнике и просто шокирует нашу съёмочную группу – делает переворот на перекладине! Но и это не все – впереди отжимание на кулачках, в армии научился.
Нет, он не спортсмен, в прошлом – сантехник, там же остались вредные привычки и болезни. В один момент Анатолий Иванович решил, пора менять образ жизни. Внукам будет пример.
Анатолий Денисик:
У меня дед прожил 120 лет, мать 90. Не против еще, если пригласят, в космос могу полететь.