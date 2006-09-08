Перевод внешкольного обучения на платную основу в Беларуси не планируется

Об этом заявили в Минобразования. Сегодня лишь 5% услуг в сфере образования - платные. Это, как правило, различные школы раннего развития детей, компьютерные классы и занятия по иностранным языкам, пользующиеся большим спросом среди молодежи. Посещать все остальные кружки и объединения по интересам каждый ребенок может абсолютно бесплатно. Сегодня внешкольные занятия в республике посещают около 400 тысяч детей и подростков.