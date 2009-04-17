Пересечь границу в праздники буде проще

Чтобы жители пограничных зон могли без лишней затраты времени посетить могилы родственников на территории Беларуси, а также встретится с близкими в Пасхальные дни, в графиках военнослужащих появятся дополнительные дежурства. Об этом заявили в главном пограничном ведомстве страны. Сегодня здесь решали вопросы морального, а точнее аморального облика некоторых сотрудников погранвойск. Решено создать институт пограничной службы, который и займется антикоррупциионной деятельностью. В прошлом году установлено около 2000 фактов дачи взятки на пограничье, в этом – цифра значительно больше.



Люди должны готовится по совершенно другой методике, чем в министерстве обороны, заявил председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Игорь Рачковский. - Начиная от солдата срочной службы, заканчивая генералом. Все находятся в одной системе. Отрабатывается к каждому особый подход, особый механизм подготовки для тех задач, которые им предназначены.