Пересечь белорусско-российскую границу стало проще

Белорусские депутаты сегодня ратифицировали соглашение с Россией о транспортном контроле на внешней границе Союзного государства. Это избавит перевозчиков от дублирующих проверок, сэкономит время принцип «одной остановки». В одном окне можно будет провести все процедуры: пограничные, таможенные и транспортные.

Соглашение о транспортном контроле на внешней границе стороны подписали в конце прошлого года. Уже с апреля перевозчики заметили значительные изменения. Очереди стали значительно меньше.

Марек Бжезовски на международных маршрутах уже седьмой год. Перевозит грузы в Россию. Раньше, признается водитель, на дорогу от Варшавы в Москву уходило больше недели. Сначала отстаивал очередь на польско-белорусской границе, затем товар проверяли при въезде в Россию. Теперь простои на границе значительно сократились. Исчезли лишние очереди, да и оформление происходит только один раз.

Марек Бжезовски, дальнобойщик (Польша):

Нужно было проходить транспортный контроль на белорусско-польской границе, потом еще на российской аналогичные процедуры. Теперь время сократилось.

Владимир Карпяк, член постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Транспортный контроль на границе между Россией и Беларусью уже фактически вынесен на внешнюю границу. Ратификация соглашения касается перемещения грузов и пассажиров компаниями, которые занимаются перевозками. Это сократит время нахождения на точках контроля, а также стоимость перевозки.

Облегчит понимание белорусских и российских транспортных ведомств гармонизация законодательств и единая информационная база. Впрочем, уже налажены каналы передачи данных. Контроль на внешней границе — очередной шаг в формировании единого экономического пространства Таможенного союза.

Александр Шишко, заместитель Министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Самое главное — защитить нашего перевозчика — и российского, и белорусского, упразднить эти процедуры, чтобы не было очередей на границе.

Транспортная инспекция готова пойти еще дальше. В перспективе на границе останется только пограничный и таможенный контроли, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».