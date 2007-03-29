Пересчитать белорусов станет проще

В Минске создали временную городскую комиссию. Она окажет содействие в переписи населения. К первому декабря 2007 года аналогичные структуры появятся во всех администрациях районов города. А через два года на крупных предприятиях. Напомним, белорусов пересчитывают раз в десятилетие. Новое исследование пройдет с 14 по 24 октября в 2009 году. На вторую национальную перепись, с тех пор как Беларусь стала суверенным государством, планируют затратить более 20 миллиардов рублей.



"Временная комиссия содействия переписи населения будет рассматривать прежде всего вопросы, которые нужно будет решать в период подготовки, то есть это вопросы организационных мероприятий, финансирования, создания и формирования состава переписного персонала. В случае возникновения каких-то проблемных ситуаций, данная комиссия будет координировать работу госорганов", - начальник минского городского управления статистики Ирина Кангро.