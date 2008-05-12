Пересадочный узел минского метро впервые закроют на реконструкцию

С 1 июня по ноябрь текущего года станции "Купаловская" и "Октябрьская" скорее всего будут закрытыОкончательного решения по работе пересадочного узла во время реконструкции еще не принято, но метростроевцы говорят, что так будет безопаснее и быстрее. За 5 месяцев планируется заменить 3 ленты эскалатора на 4 – по 2 на подъем и спуск. Это существенно разгрузит единственный в городе пересадочный узел метро.



Эскалаторам на переходе "Октябрьская"-"Купаловская" - 24 года. Они также хорошо сохранились, как и их ровесницы – станции метро. Причина реконструкции передвижных лестниц - в сильно возросшем числе пассажиров. Каждый день с первой ветки метро на вторую пересаживаются около 130 тысяч человек. Пересадочный узел работает на пределе своих провозных способностей.



Заменят передвижные лестницы не расширяя диаметр переходного тоннеля, а за счет уменьшения технологических частей эскалаторного хозяйства. Метростроевцем пришлось решать не простой вопрос - как спустить в метро и где хранить огромные конструкции новых эскалаторов? В итоге будут задействованы все ресурсы "подземки". По рельсам на дрезине будут переправлять элементы эскалаторов, на пассажирской платформе их собирать. Работа предстоит круглосуточная и без выходных. Завершить реконструкцию метростроевцы планируют к ноябрю текущего года.



Пассажирам придется пользоваться соседними станциями и наземным транспортом. Наверняка самым популярным средством передвижения в ближайшее время станет автобус № 100. Предприятие "Минсктранс" на время реконструкции пересадочного узла "Октябрьская"-"Купаловская" готово организовать наземный вариант передвижения от станции метро площадь Ленина до площади Победы, причем такой же быстрый и за те же деньги, точнее по тому же проездному, что и на метро.



Возможно, пассажиров успокоит и тот факт, что утвержден проект строительства 3-й линии метро, которая образует целый треугольник пересадок. Начало строительства намечено на 2010 год.