Перепланировка квартиры: список работ, требующих разрешения местных исполкомов, сведен к минимуму

В Беларуси упрощены процедуры по перепланировке жилых помещений. Так, например, разрешение не понадобится при замене трубы или установке душевой кабины вместо ванны.

Андрей Петренко с гордостью хватается ремонтом квартиры. Уютно, модно, красиво. Только долго. Ремонт растянулся на несколько лет. Ведь на каждое отступление от проекта необходимо было получить разрешение. Без этого нельзя — придут проверяющие и выпишут штраф.

Андрей Петренко:

Пришлось тратить много времени, больше года бегать по инстанциям, утверждать.

Ломать и строить теперь будет проще. Все точки над и расставило постановление министров. Здесь черным по белому указали, что можно, а что нельзя строить самостоятельно.

Виолетта Андрианова, главный инженер управления жилищного хозяйства Министерства жилищного хозяйства Республики Беларусь:

Граждане могут выполнять некоторые работы без дополнительной документации — их выполняют специалисты без последствий. Поэтому упростили, чтобы людей необоснованно не заставлять дополнительно тратить деньги и время на разработку проектной документации и получение разрешений.

Иван теперь уверен, что его новый заказ по замене ванной на душевую кабину пройдет без проволочек. Как по маслу можно поставить дополнительные краны и переместить трубы. Раньше на все это надо было собрать кипу бумаг. Без бумажной работы не обошлась бы замена напольного покрытия. Особенно, если изначально предусматривался, скажем, линолеум, то менять следовало на этот же материал. Иначе...

Иван Гимбицкий, главный инженер предприятия по перепланировке жилых помещений:

Требовалась разработка проекта, акты скрытых работ. Сейчас процедура упростилась.

Разработчики максимально уточнили понятие «реконструкции» одноквартирного, частного дома и нежилых построек на придомовой территории. Под ней понимается совокупность строительных работ, направленных на использование по иному назначению этих домов.

Виолетта Андрианова, главный инженер управления жилищного хозяйства Министерства жилищного хозяйства Республики Беларусь:

Если изменялись площадь и объем, но не изменялось функциональное назначение жилого помещения — выписывались штрафы за самовольную реконструкцию. В настоящее время дано четкое понятие реконструкции, исключающее двоякое толкование.

Перечень того, что нельзя, минимальный и четкий. А вот запрет на несущие конструкции никто не отменял. Это неприкосновенно, даже, если жильцам квартиры очень хочется избавиться от назойливой стены.

Свои креативные идеи связанные с аркой в несущей стене придется все-таки узаконить проектом. Вентиляционные шахты — зона и вовсе вне доступа. Такая переделка может стать в копеечку – штраф до 70 базовых величин, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анастасия Корниенко, Татьяна Харлинская, телекомпания «СТВ»