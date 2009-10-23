Перепись населения в Беларуси завершается

Опрошено уже 92% населения Беларуси. На первой позиции в этом своеобразном переписном рейтинге – Витебская область, где респондентами стали 94% населения.На второй – Гродненский регион. Третье место у Могилёвщины и Брестчины. Белстат предлагает каждому, кто еще не принял участие в переписи, позвонить по телефонам горячей линии 8-801-100-30-30 – и переписчика направят к респонденту в удобное для него время. Перепись населения проходит в республике с 14 по 24 октября. Первые предварительные итоги станут известны к февралю 2010 года.