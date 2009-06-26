Перепись населения в Беларуси. Как себя вести жителям?

С 14 по 24 октября в Беларуси пройдет перепись населения.

К переписным работам планируется привлечь более 38 тысяч человек, которые будут непосредственно проводить опрос населения. Кроме работников различных организаций “перепиской” будут заниматься студенты (около 70 процентов в структуре временного переписного персонала).

- Переписчики будут иметь при себе специальные удостоверения, значки и даже “фирменные” портфели, которые созданы по специальному заказу, — рассказала «НГ» заместитель председателя Национального статистического комитета, начальник управления переписи населения Светлана Новоселова.

МИЛИЦИЯ

— Наряды милиции будут круглосуточно находиться на счетных участках, — рассказал первый заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Александр Барсуков. — В случае необходимости сотрудники милиции должны прибыть к месту вызова за 7 минут в городской местности, в сельской местности — за 30 минут. Сотрудники правоохранительных органов помогут переписчикам попасть в проблемные дома и квартиры. Кроме того, будет организована круглосуточная горячая линия. У дежурящих на телефоне будет находиться вся информация о переписчиках. Поэтому любой желающий сможет уточнить данные о людях, посетивших его с опросными листами, чтобы удостовериться в их полномочиях.

ХОД ПЕРЕПИСКИ

К сведению интересующихся: еще есть возможность записаться в переписчики и поучаствовать в мероприятии. Переписчик получит вознаграждение в размере четырех базовых величин (140 тысяч рублей, эта сумма не облагается налогами) и право бесплатного проезда в общественном транспорте на время проведения переписи. Средняя нагрузка на одного переписчика — 300 человек, которых ему придется опросить в течение “переписки”. Кстати, переписчики должны согласовывать время анкетирования с каждым из жильцов заранее.

Если кто-то не желает принимать “гостей” у себя, он может в удобное для себя время прийти на стационарный участок и ответить на вопросы — по всей стране таких участков будет создано около трех тысяч. Всего на территории страны будут работать 648 переписных участков, 6326 инструкторских и 31 846 счетных участков.