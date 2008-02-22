Перемещение без барьеров - главная цель Евросоюза

Организация Объединённых наций инспектировала положение беженцев в Беларуси. В республике людей получивших этот статус более 400.

В небольшой кухне белорусского дома рождается шедевр грузинской кулинарии. За 14 лет жизни в Беларуси беженка Нателе Закария и местные рецепты освоила, но гостей потчует кавказскими блюдами. С двумя сыновьями она покинула свой дом во время грузино-абхазского конфликта. И лишь в Беларуси нашла приют.

Таких, как семья Закария, в Беларуси более 400 человек. Выходцы из самых разных регионов - от республик бывшего СССР, до стран Ближнего Востока. Их статус беженца официально признан государством. Значит, и пользуются они фактически теми же правами, что и граждане Беларуси.

Получить статус беженца - дело пока непростое. Иммиграционные службы личности кандидатов проверяют тщательно. Хотя даже в ООН признают - в Беларуси работа с этой категорией людей ведётся лучше, чем в соседних Украине и Молдове. Представители наций в Минск приехали как раз оттуда. И уже успели встретиться с рядом заинтересвованных структур республики.

Проще говоря, на нужды беженцев государство выделит дополнительные средства. Однако и без этого большинство из них понимают. Такого отношения, как в Беларуси к ним не будет нигде.

Для Гиги Закария это не пустые слова. Он закончил белорусскую школу, а сегодня учится на втором курсе международных отношений БГУ. Его мать предпринимательница, а брат-школьник говорит практически без акцента. Вряд ли в Европе много подобных примеров. В.Г., Игорь Пучков, СТВ

