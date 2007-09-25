Переход воспрещен!

Начатое четверть века назад сооружение подземного перехода на одном из оживлённых перекрёстков в Витебске остановилось на полпути.

Сейчас он больше напоминает подземное озеро, нежели переход. Вода в туннеле повсюду. Нога человека не ступала в подземку уже многие годы, зато земноводных за это время развелось превеликое множество.

тот скорее подводный переход расположен на одном из самых оживленных перекрестков в Витебске. Только пользуются его преимуществами не люди, а представители земноводных. Их к слову в переходе развелось предостаточно. Когда сюда ступит нога человека не понятно, пока же жители Витебска обходят опасное место стороной.

Эпопея с поземным переходом началась ещё в 1980 году. Тогда один из Витебских промышленных гигантов, решил обезопасить сложный перекрёсток возле проходной. Спустя три года подземка уже наполовину была готова. Но внезапно финансирование прекратилось. И объект превратился в долгострой. Когда дело сдвинется с "мертвой" точки пока неясно. В жилищно-коммунальном хозяйстве города однозначного ответа не дают.



Решить проблему с переходом власти обещают в кратчайшие сроки. Проект по откачке воды и ила уже утвержден. Масштабная реконструкция объекта начнется в следующем году.