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Переход воспрещен!

25 сентября 2007 16:39
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Начатое четверть века назад сооружение подземного перехода на одном из оживлённых перекрёстков в Витебске остановилось на полпути.

Сейчас он больше напоминает подземное озеро, нежели переход. Вода в туннеле повсюду. Нога человека не ступала в подземку уже многие годы, зато земноводных за это время развелось превеликое множество.

тот скорее подводный  переход расположен на одном из самых оживленных перекрестков в Витебске. Только пользуются его преимуществами не люди, а  представители земноводных. Их к слову в переходе развелось предостаточно. Когда сюда ступит нога человека не понятно, пока же жители Витебска обходят опасное место стороной. 

Эпопея с поземным переходом началась ещё в 1980 году. Тогда один из Витебских  промышленных гигантов,  решил обезопасить сложный перекрёсток возле  проходной. Спустя три года подземка уже наполовину была готова. Но внезапно финансирование прекратилось. И объект превратился в долгострой.  Когда дело сдвинется с "мертвой" точки пока неясно.  В жилищно-коммунальном хозяйстве города однозначного ответа не дают.
 
Решить проблему с переходом власти обещают в кратчайшие сроки. Проект по откачке воды и ила уже утвержден. Масштабная реконструкция объекта начнется  в следующем году.

# общество

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