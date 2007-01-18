Переговоры в автобусе!

В Греции создали уникальный автобус-лимузин. Его главное преимущество - возможность вести переговоры прямо во время поездки.

В итоге, совмещая приятное с полезным, можно еще и деньги зарабатывать. "Путешествуй, зарабатывая!". Таков девиз греческой автомобильной компании. Почти два года понадобилась ее специалистам, чтобы разработать и создать комфортабельный автобус-лимузин. В итоге в распоряжении бизнесменов полный офисный набор, конференц-зал и даже камеры внутреннего слежения.

Автобус снабжен 29 вращающими креслами и столами. Перед глазами - специальные видеоэкраны для просмотра CD и DVD дисков, в также спутникового телевидения. Задняя часть автобуса преобразована в зал заседаний. Стол переговоров окружен телефонами, принтерами, факсами и многочисленными микрофонами. Все для того, чтобы сделать встречу как можно более продуктивной.

Автобус внутренние и внешние имеет камеры безопасности, лазерное признание карты во входах и систему определения местонахождение автобуса. На роскошной стороне есть кухня с посудомоечной машиной, духовкой, машиной кофе эспрессо и микроволновой печью, холодильником и морозильником, платяным шкафом. А также есть ванная комната со всеми туалетными принадлежностями и фильтрованная вода.