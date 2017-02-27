Перегорожен машиной выезд из двора: можно ли вызывать ГАИ?

Ежедневно на «горячую линию» телеканала СТВ поступает порядка 50 телефонных звонков. Характер сообщений и их география – необъятны. Жалуются на всех и вся, со всех уголков Беларуси. На некоторые вопросы ответы даёт юрист.

Вопрос:

Часто мой сосед так паркует свой автомобиль возле подъезда, что невозможно потом выехать. Приходится, порой, его ждать. Можно ли в таких случаях, если выезд перегорожен другой машиной, вызывать ГАИ и эвакуатор?

Елена Мойсейчик, юрист:

В соответствии с Правилами дорожного движения, остановка и стоянка транспортных средств запрещена в местах, где стоящее транспортное средство создаёт препятствие для движения, работы транспортных средств оперативного назначения и дорожно-коммунальных служб (въезды во дворы и выезды из них, проезды в арках, узкие местные проезды, места размещения контейнеров для сбора бытовых отходов и другое). Так что вызов сотрудника ГАИ в указанной ситуации будет правомерен.