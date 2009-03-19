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Передвижение транспорта по трассе Москва-Брест будут контролировать спутники

19 марта 2009 11:56
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Решение о создании коридора безопасности на этой автомагистрали приняли Министерства внутренних дел двух стран. Грузоперевозчики оборудуют свои транспортные средства специальным навигационным терминалам, сигнал от которого будет поступать в диспетчерский центр. В случае возникновения опасности находящиеся поблизости патрули, немедленно направятся к месту происшествия. В России такая система наблюдения уже два года действует на участке Москва-Воронеж. И не случайно. За 2007-й на российских дорогах совершено 20 тысяч преступлений. В Беларуси за этот период – 61.
# общество

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