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Перед отъездом на Суперфинал Континентального кубка «Юность» в чемпионате Беларуси обыграла «Витебск» – 4:2

14 января 2012 08:59
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Гости, надо отдать им должное, сделали максимум, чтобы обеспечить подопечным Михаила Захарова оптимальную тренировочную нагрузку перед ответственным турниром. Шайбы Глебы Журбы и Даниила Орлова позволяли «Витебску» сохранять интригу вплоть до заключительной трети.

Юрий Ивашин, главный тренер ХК «Витебск»:
То, что было на льду, я комментировать не могу. Молодец Лукьянов, и молодые пацаны, которых взяли из фарм-клуба, ничем не уступали мастеровитым игрокам.

У «Юности», надо сказать, отсутствовал ряд основных игроков, в частности, Слыш и Заделенов, которые в Руан в итоге поехали. Зато дебютировал юниоровец Артем Индра, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Может, экспериментальность состава сыграла злую шутку с минчанами, а только сопротивление аутсайдеров сломили они лишь в третьем периоде. Сначала забрасывали Иван Усенко и Олег Тимченко. Потом украинский легионер «Юности» в большинстве оформил дубль. А довершил дело Виктор Туркин, которому сказочно повезло с рикошетом, – 4:2.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:
Бросали много. Только за два периода было 36 бросков, но, к сожалению, только два гола. Нападающие не смогли реализовать моменты, удачно вратарь отстоял. Играли, по сути дела, в одной зоне. Они 10 бросков за два периода сделали. Но, к сожалению, забить не можем. Это говорит о мастерстве нападающих.

Еще в воскресенье прошло четыре матча. Отметим второе кряду домашнее поражение «Шахтера»: «горняки» вновь не сумели обыграть принципиального соперника.

8 января
«Могилев» – «Гомель» – 3:6
«Шахтер» – «Металлург» (Жлобин) – 1:3
«Лида» – «Металургс» (Лиепая) – 1:2
«Брест» – «Химик-СКА» – 3:2
«Юность» – «Витебск» – 4:2

# общество # Белоруссия

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