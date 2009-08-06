Перечень товаров для льготного потребительского кредитования утвержден в Беларуси

Он включает широкий ассортимент продукции отечественного производства. В частности, это бытовая техника, ковры и ковровые изделия, мебель. Малообеспеченные граждане смогут также купить в кредит мини-тракторы, мопеды, мотоциклы и мотоблоки. Кредиты будут выдаваться сроком до трёх лет под 10% годовых Беларусбанком, Белагропром-, Белинвест- и Белпромстройбанками. Этим правом смогут воспользоваться граждане, у которых среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи не превышает миллиона 163 тысяч рублей.