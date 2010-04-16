Прямой эфир

Пераможцы алімпіяд атрымалі грашовыя прэміі: сярод іх – і школьнікі Міншчыны

16 апреля 2010 18:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Так, навучэнка Жодзінскай жаночай гімназіі Наталля Сухамлінава стала «бронзавым» прызерам у інтэлектуальных спаборніцтвах Саюзнай дзяржавы па рускай мове і літаратуры.Дзесяцікласніца стала лепшай у конкурсах знаўцаў і аратараў, а яе комплексная работа і эсэ журы прызнала аднымі з найбольш таленавітых. І нядаўна Наталля атрымала яшчэ адзін дыплом — ужо за перамогу ў алімпіядзе філалагічнага факультэта БДУ. Дарэчы, навучэнкі Жодзінскай жаночай гімназіі традыцыйна займаюць прызавыя месцы на абласных, рэспубліканскіх і міжнародных алімпіядах.
# общество # Образование

Другие новости рубрики

Все новости
16 апреля 2010 18:49

12-гадовая скрыпачка Марыя-Ганна Цудзіла з Заслаўя прэзентавала ў сталіцы сваю творчую праграму

16 апреля 2010 14:41

Фото. День рождения Ким Ир Сена с размахом отметили в Северной Корее

16 апреля 2010 14:12

С. Сидорский: Правительство Беларуси рассчитывает к концу года выйти на рост ВВП 11%