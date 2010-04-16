Пераможцы алімпіяд атрымалі грашовыя прэміі: сярод іх – і школьнікі Міншчыны

Так, навучэнка Жодзінскай жаночай гімназіі Наталля Сухамлінава стала «бронзавым» прызерам у інтэлектуальных спаборніцтвах Саюзнай дзяржавы па рускай мове і літаратуры.Дзесяцікласніца стала лепшай у конкурсах знаўцаў і аратараў, а яе комплексная работа і эсэ журы прызнала аднымі з найбольш таленавітых. І нядаўна Наталля атрымала яшчэ адзін дыплом — ужо за перамогу ў алімпіядзе філалагічнага факультэта БДУ. Дарэчы, навучэнкі Жодзінскай жаночай гімназіі традыцыйна займаюць прызавыя месцы на абласных, рэспубліканскіх і міжнародных алімпіядах.