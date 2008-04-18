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Пензенские затворники прибыли в Оршу

18 апреля 2008 11:14
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5 белорусов, которые находились в пещере в числе затворников в Пензенской области, прибыли сегодня в Оршу. Двое из них - жители Могилевской области, трое - Брестской. Ранее Бековский районный суд Пензенской области принял решение о депортации наших соотечественников  за пределы России.

Напомню, 35 затворников находились в землянке в селе Никольское с ноября 2007 года в ожидании "конца света". По предварительным данным, среди добровольных заточенцев могут находиться около 8-10 белорусов. На сегодняшний день под землей по-прежнему остаются 11 затворников.
# общество # Конец света

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