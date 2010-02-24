Пентагон попросил допустить женщин на подлодки

Министр обороны США Роберт Гейтс уведомил Конгресс о том, что руководство Военно-морских сил готово снять запрет на прохождение женщинами военной службы в подводном флоте.

Теперь в течение 30 дней конгрессменам предстоит решить, поддержать или отклонить предложенную Министерством обороны идею. Как отмечает источник агентства в Пентагоне, в случае положительного решения, в конструкцию подлодок, возможно, придется внести ряд изменений — в частности, разделить женские и мужские жилые помещения. При этом предполагается, что команды подводных лодок будут смешанными, полностью женские команды формироваться не будут. По подсчетам военных, в случае отсутствия у Конгресса возражений, для переоборудования подлодок и тренировки женщин-подводниц потребуется около года.

Кроме того, начальник штаба Сухопутных войск США Джордж Кейзи заявил о том, что поддерживает идею разрешить женщинам занимать должности, связанные с непосредственным ведением боевых действий. По его мнению, успехи женщин в Ираке и Афганистане являются достаточным основанием для пересмотра кадровой политики американских вооруженных сил, пишет Lenta.ru.

Американские женщины были допущены к военной службе в 1901 году, когда был создан армейский корпус медсестер (Army Nurse Corps). В 1967 году Конгресс принял закон, дававший женщинам право получать генеральские и адмиральские звания. В 1975 году президент Джеральд Форд подписал закон, обязывавший Академию ВВС, Военную академию (Вест-Пойнт), а также Академию ВМС принимать женщин.

В настоящее время около 30% работ в американской армии остаются для женщин недоступными. В частности, они не могут быть пехотинцами, танкистами, подводниками, служить в спецподразделениях и других боевых частях, ведущих непосредственные боевые действия. Всего женщины составляют около 14,5 процента офицерского и 14,8 процента рядового и унтер-офицерского состава вооруженных сил США.