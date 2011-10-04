Пенсионерка засудила супермаркет из-за двух центов

Иск был подан пенсионеркой Мэри Бак из штата Пенсильвания на сетевой супермаркет из-за того, что сотрудник торговой точки обсчитал ее на два цента. По итогам слушаний американка получила компенсацию в размере 100 долларов.

Согласно материалом дела, 20 августа 2011 года Бак приобрела в супермаркете упаковку сосисок, на ценнике которых было указано, что товар стоит 98 центов. Однако на кассе ей пробили покупку стоимостью один доллар, после чего женщина указала сотруднику на ошибку. Тот признал неправоту магазина и вернул женщине два цента.

Через несколько дней пенсионерка вновь пришла в этом же магазин и история с покупкой сосисок повторилась. Женщина вновь получила чек на один доллар. Однако на этот раз она не стала спорить, а сохранила чек и подала на супермаркет в суд. Во время заседания пенсионерка заявила, что супермаркет специально указал на ценнике неверную информацию, чтобы таким образом обманывать невнимательных покупателей.

В свою защиту представитель супермаркета заявил, что ошибка с ценой на сосиски произошла из-за того, что товар начали расфасовывать в новую упаковку (новые образцы действительно стоят по доллару за пачку). Судья, однако встал на сторону Мэри Бак и признал сетевой супермаркет виновным в обмане покупательницы.

Как оказалось, жительница Пенсильвании уже в пятый раз выиграла суд против этой торговой точки. После нынешней победы она надеется, что больше никто из клиентов супермаркета не пострадает от действий продавцов.

Юристы супермаркета выразили недовольство в связи с решением суда и заявили, что Мэри Бак ходит в магазин не за продуктами, а только затем, чтобы найти к чему придраться и подать в суд. Женщина же заявила, что все покупки она делает исключительно для себя и своей семьи, которая очень любит есть сосиски, сообщает ctv.by со ссылкой на АР.