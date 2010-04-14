Пенсионер погиб в горящей траве в Мядельском районе

Пенсионер погиб на поле в горящей сухой траве вблизи деревни Неверы в Мядельском районе.

О возгорании на поле в службу МЧС сообщила местная жительница. По прибытии на место спасатели обнаружили в очаге пожара тело пожилого мужчины 1936 года рождения. Предварительно установлено, что причиной пожара стала неосторожность при курении. Вероятно, мужчина заснул, не потушив сигарету, от которой воспламенилась сухая трава.

Всего за прошедшие сутки в Беларуси произошло 8 лесных пожаров общей площадью 3 га. Кроме того, зафиксировано 48 случаев возгорания травы и кустарников на общей площади почти 30 га. Большинство из них произошли в Брестской и Гомельской областях, сообщает БЕЛТА.