Пенсионер из Пинска уже почти полвека не расстается с… вышивкой

Главные атрибуты его мужского хобби скорее женские – иголка и нитка. Но житель районного центра Александр Беленко считает такое мнение заблуждением.

Это не фотографии. Это вышивки. Уникальные работы – дело рук пинского пенсионера Александра Беленко. По образованию инженер, в пожилом возрасте он остался верен своему детскому увлечению – вышивке крестиком.

Александр Беленко, мастер вышивки:

– Моя мама была профессиональная портниха. Она нас с братьями приручила к игле. У нас ведь игрушки были – клубки, ткани, игла. Мой средний брат шил свадебные платья.

Необычное хобби помогло мастеру раз и навсегда покорить сердце любимой жены. Он увековечил ее портрет в нитях. Теперь семью Беленко в районном центре узнают именно по творческому почерку. Тематика рукотворных произведений самая разнообразная. Пейзажи, знаменитые замки. Но любимый жанр мастера все-таки портреты.

Основа для большинства работ – белорусский лен. Причем, без канвы – пока глаз не подводит. Художественная вышивка требует от мастера массу терпения и настойчивости. К примеру, работа размером 50 на 80 состоит из 53 тысяч крестиков. А это несколько месяцев работы.



Мастерством вышивания владел и король Людовик XVI и писатель Николай Васильевич Гоголь. У автора «Мертвых душ» «разные домашние узоры» вышивали даже литературные герои. Семья Беленко считает себя продолжателями исторических традиции. Сейчас азы мастерства Александр Николаевич передает внукам. А там глядишь, заговорят и о мужской династии пинских вышивальщиков.