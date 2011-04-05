Пенсионер из Минска, выдавая себя за генерал-майора и сотрудника Совбеза, получал стройматериалы, технику и рабочих

За два года на своем участке минчанину удалось организовать масштабную стройку практически с нуля. Чтобы бесплатно получить кирпичи и штукатурку, пенсионеру было достаточно покопаться в собственном гардеробе.

В народе это называется коротко и ясно: форменный развод. За два года мужчина провернул больше десятка незаконных сделок. На деле их может быть намного больше. Список еще не закрыт.

«Лжегенерал» сэкономил на постройке коттеджа в Дзержинском районе больше тридцати миллионов рублей. Единственным аргументом во время разговоров с поставщиками была форма генерал-майора. Её происхождение до сих пор окончательно не установлено.

Вероника Посметьева, оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Республики Беларусь:

При осмотре формы так до конца не удалось установить, какого она образца, но на кителе пуговицы содержали герб РФ, то есть там были двуглавые орлы. Возможно, форму помогла раздобыть его «дама сердца», которая является гражданкой Российской Федерации.

Сам обвиняемый раньше работал в милиции и МЧС. Но в запас ушел в звании полковника. Будучи на пенсии повысил себе звание самым простым способом — примерил нужные погоны.

К слову, решение карьерных вопросов было его основным аргументом в беседе с руководителями госпредприятий. В последствии некоторые жертвы пытались связаться с обидчиком и потребовать отсроченный платеж. Но по телефону слышали лишь отговорки о командировках. То в горящие леса России, то в Венесуэлу.

Сейчас ущерб, уже вложенный в личную недвижимость, оценивается в 30 миллионов рублей. В отношении Кононова возбудили сразу два уголовных дела: за самовольное присвоение звания должностного лица и мошенничество, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».