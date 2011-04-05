Пенсионер из Минска под видом генерала Совета безопасности добывал стройматериалы для собственных нужд

Мужчина встречался с руководителями строительных организаций и договаривался на безвозмездную помощь материалами, техникой и людскими ресурсами.

На постройку собственного коттеджа в Дзержинском районе было направлено 30 миллионов рублей. Единственным аргументом во время сделок была форма генерал-майора. Уже установлено больше десятка фактов мошенничества, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Вероника Посметьева, оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД Республики Беларусь:

По уголовному делу проводится расследование. Кононову уже предъявлено обвинение, он арестован. Он обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь — «Мошенничество» и «Самовольное присвоение звания должностного лица».