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Пенсионер из Минска под видом генерала Совета безопасности добывал стройматериалы для собственных нужд

05 апреля 2011 14:32
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Мужчина встречался с руководителями строительных организаций и договаривался на безвозмездную помощь материалами, техникой и людскими ресурсами.

На постройку собственного коттеджа в Дзержинском районе было направлено 30 миллионов рублей. Единственным аргументом во время сделок была форма генерал-майора. Уже установлено больше десятка фактов мошенничества, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вероника Посметьева, оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД Республики Беларусь:
По уголовному делу проводится расследование. Кононову уже предъявлено обвинение, он арестован. Он обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь — «Мошенничество» и «Самовольное присвоение звания должностного лица».

# общество

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