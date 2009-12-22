Пенсии в Беларуси будут выплачены досрочно

График выплат скорректирован в связи с предстоящими праздниками - Рождеством и Новым годом.

Так, за 25 декабря досрочная выплата пенсий в столице стартовала уже сегодня. В Минской и Брестской областях она начнется завтра. А пенсионеры Витебского, Гомельского, Гродненского и Могилевского регионов получат деньги в четверг.

Для тех, кто ожидал выплату пенсии 1, 2 и 3 января — а это жители Минска и Витебской области, выплаты начнутся уже 29 декабря.

Выплата пенсий за праздничный день 7 января в Минске начнется на три дня раньше: в Брестской и Витебской областях 5 января, а в Гомельском, Гродненском, Минском и Могилевском регионах накануне — 6 января. Сбоев в графике не будет, обещают на «Белпочте».