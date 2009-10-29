Пенсии подросли и ждут своих получателей

В органах соцзащиты завершается начисление пенсий по новым тарифам. В среднем ноябрьская пенсия увеличилась по стране на 9,5 процентов.

Последние несколько дней вычислительный центр Гомельоблстата работает в напряжённом режиме: обработать нужно свыше 418 тысяч пенсионных дел. Задача для людей практически непосильная: даже у современного компьютера на это уходят часы. Мало кто знает, но именно гомельские программисты ещё 30 лет назад разработали автоматизированную систему обработки пенсионных дел. Когда-то гомельская программа считала пенсию для жителей всего Советского союза. Теперь только для белорусов. Наталья Николаевна Деревянко самый незаменимый элемент этой системы: именно она все три десятка лет переводит на понятный для машин язык декреты, постановления и указы.

Наталья Деревянко начальник бюро программирования вычислительного центр Гомельоблстата:

«Очень много разных видов пенсий, очень много и жизненных ситуаций. И все они должны находить своё отражение при пересчёте».

И тем не менее все перерасчёты уже сделаны: только в Гомельской области кошельки пенсионеров в ноябре отяготятся дополнительными 15 миллиардами рублей. В общем по стране — 92 миллиардами. Общие цифры хороши, но своя рубашка ближе к телу, а поэтому последнюю неделю в органах соцзащиты телефон не умолкает.

Татьяна Кулеш начальник отдела по выплате пенсий и пособий комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома:

Работа по начислению практически закончилась. Ведомости на выплату пенсий отправлены в банки и почтовые отделения. Звонков поступает очень много — каждый хочет узнать, насколько увеличится пенсия»

А вот Лилия Яковлевна Залесская звонкам и компьютерным вычислениям предпочла собственные подсчёты. Куда потратить прибавку, пенсионерка уже решила. Три года назад она получила права и купила машину. Пора менять.

Первыми в стране реализовать свои планы на пенсионную добавку смогут жители Минской и Витебской областей. Всем же остальным придётся подождать. Правда, недолго — всего до 5 ноября.