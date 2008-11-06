Пенсии дадут раньше

Задача – не допустить безработицы выше одного и двух десятых процента экономически активного населения страны.
Больше 12 тысяч выпускников, 34 генерала, десятки учёных и академиков - такой результат полувековой работы уникального учебного заведения. Многие из них сегодня приехали поздравить родную альма-матер.
Приток новых кадров требует скорый запуск отечественного спутника, намеченный на конец 2009-го – начало 2010 года.
26 сентября 2026 17:52
26 сентября 2026 17:50
26 сентября 2026 17:47
26 сентября 2026 17:42
26 сентября 2026 17:37
26 сентября 2026 17:35
26 сентября 2026 17:23