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Пенсии дадут раньше

06 ноября 2008 10:38
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Поскольку 7-го ноября отделения связи не работают, выдавать пенсии за этот день начали накануне. Деньги можно будет получить и сегодня. 8-го ноября будут выплачены пенсии за 8-ое и 9-ое ноября.
# общество

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