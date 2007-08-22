Педсовет во Дворце Республики

"Городу, устремленному в будущее, - качественное образование и современную идеологию воспитания" - девиз городского педсовета.

2,5 тысячи педагогов и работников дошкольных учреждений впервые собрались вместе в таком масштабном формате. Они подводят итоги работы за минувший учебный год, обсуждают перспективы, знакомятся с методическим новинками.

Реализация стратегических направлений Программы развития Миснка до 2010 года изменила образовательное пространство столицы. Сегодня, считают педагоги, можно говорить о новом этапе становления столичного образования. Оно направлено на получение качественных знаний и воспитание личности.

Участвуют в августовской конференции представители городской администрации и Министерства образования. Перед совещанием педагогам предложили мастер-классы по основным направлениям образования. Отдельно прошла презентация нового курса "Минскведение".

