«Педофилы ушли в Сеть». Как часто совершаются преступления против половой неприкосновенности?

Дети – наша гордость, радость, надежды на светлое будущее. Мы хотим, чтобы они выросли добрыми, честными, порядочными людьми. Но порой все наши надежды рушатся, когда ребенок преступает закон. О том, почему дети встают на скользкую дорожку, когда легкомысленный поступок может перечеркнуть всю жизнь и как детская жестокость выходит из-под контроля, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Педофилы ушли в Сеть. По статистике более 70 % детей получали сообщения в интернете от незнакомых людей. 63 % детей знакомились в интернете с людьми, которых в реальном мире не знают. Чаще всего это происходит в онлайн-играх, где пользователь может скрываться за аватаром. В последнее время складывается впечатление, что преступления против детей происходят чуть ли ни каждый день. Ольга, действительно стало больше этих преступлений? Есть, может быть, какая-то статистика, сколько детей подвергаются сексуальному насилию?
Ольга Клещенко, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Минской области:
Я обозначу только, что за последние пять лет жертвами преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы стало более 3,5 тысячи детей. В 2023 году количество таких детей по республике составило 1 200. Безусловно, сегодня огромное, наверное, влияние оказывает то, что эти преступления раскрываются своевременно, практически сразу. Потому что в прошлые периоды мы говорили о преступлениях 10-летней давности. Когда девочки подвергались сексуальному насилию на протяжении многих лет, и об этом говорили уже в более взрослом, иногда даже совершеннолетнем возрасте, когда осознавали, что с ними делали и что было не так. Безусловно, спрофилактировать такие виды преступлений, которые имели место 10 лет назад, 15 лет назад, определить конкретные факторы – это было проблематично. Сегодня, к сожалению, такие преступления имеют место быть, но мы понимаем, кто совершает эти преступления, кто становится жертвами таких преступлений и как с ними работать.
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