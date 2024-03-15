«Педофилы ушли в Сеть». Как часто совершаются преступления против половой неприкосновенности?

Дети – наша гордость, радость, надежды на светлое будущее. Мы хотим, чтобы они выросли добрыми, честными, порядочными людьми. Но порой все наши надежды рушатся, когда ребенок преступает закон. О том, почему дети встают на скользкую дорожку, когда легкомысленный поступок может перечеркнуть всю жизнь и как детская жестокость выходит из-под контроля, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Педофилы ушли в Сеть. По статистике более 70 % детей получали сообщения в интернете от незнакомых людей. 63 % детей знакомились в интернете с людьми, которых в реальном мире не знают. Чаще всего это происходит в онлайн-играх, где пользователь может скрываться за аватаром. В последнее время складывается впечатление, что преступления против детей происходят чуть ли ни каждый день. Ольга, действительно стало больше этих преступлений? Есть, может быть, какая-то статистика, сколько детей подвергаются сексуальному насилию?