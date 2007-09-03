Педагогов лицея БГУ наградили за профессионализм

10 педагогов лицея БГУ получили 3 сентября свидетельства специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

Среди награжденных - преподаватель географии Дмитрий Кравтевич. За 14 лет работы он подготовил 18 призеров республиканских олимпиад. Нестандартно уроки географии Дмитрий Кравтевич начинает не только в первый учебный день. Каждое его занятие - глубокие знания и заряд положительной энергии. Формула успеха проста: любовь к детям и своему делу.

Сегодня профессионализм преподавателя оценили на государственном уровне: он и еще 9 коллег получили свидетельства Специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

Вручаются премии тем, кто проявил себя на международной арене, на соревнованиях внутри страны. Без преподавателей, молодежь может не всегда это осознает, талант раскрыть невозможно. В этом году из 243 выпускников лицея 164 стали студентами БГУ. Некоторые будут учится в Кембриджском, Гаагском и Московском университетах. Во многом, благодаря профессионализму и таланту преподавателей.