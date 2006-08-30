Педагоги столицы собрались на совет

Итоговое совещание руководителей учреждений образования впервые проходит в Национальной библиотеке Беларуси. В нем приняли участие руководители учреждений, обеспечивающих получение дошкольного, общего среднего и профессионально-технического образования, ректоры высших учебных заведений, представители администраций районов и управлений Мингорисполкома. Тема заседания - "Столичное образование - основа развития, залог успеха". Педагоги собрались вместе, чтобы подвести итоги работы системы образования в 2005-2006 учебном году и определить перспективы развития на новый учебный год.