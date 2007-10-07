Педагоги Беларуси отмечают свой профессиональный праздник

Первое воскресенье октября - день особенно торжественный для всех педагогов страны.

Поздравления и самые добрые пожелания сегодня звучат в честь тех, кто закладывает в детские сердца добро и чистоту, помогает открыть мир, познать секреты наук. День учителя в нашей стране празднуется уже в 42 раз.

Трудности первого урока ушли в прошлое. 26 лет работы Анна Петровна прошла творческий путь от учителя младшей школы до преподавателя географии в старших классах. За эти годы дорогу в жизнь она дала не одной сотне своих учеников: только в этом году трое её воспитанников стали дипломантами республиканской олимпиады. Залог успеха прост и одновременно сложен.

Своей любовью, знаниями и опытом старшее поколение незаметно делится с молодыми специалистами. Учителя, пришедшие буквально месяц назад на свой первый урок, заряжаются здоровым энтузиазмом присущим настоящему педагогу.

Влиться в коллектив, научиться понимать детей и донести им знания - такие цели ставит перед собой молодая учительница английского языка. Для этого у неё есть соответствующие знания, помощь опытных коллег и главное - уверенность в том, что самая большая радость учителя - это успехи его учеников.

Именно благодаря такому отношению учителей к своей работе мы становимся на ноги, находим свое место в жизни, реализуем свои способности. Правда часто, только годы спустя, начинаешь понимать, как много доброго и вечного посеяли эти люди в своих учениках. И День Учителя - прекрасный повод отблагодарить и показать свою признательность.

