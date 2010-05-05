Педагог сбила школьника-велосипедиста в Борисове

Педагог на легковой машине 4 мая сбила школьника в Борисове.

Женщина двигалась на автомобиле по ул. Лопатина. Ученик 6-го класса ехал на велосипеде по краю дороги в попутном направлении. Внезапно он повернул налево, произошло столкновение. В результате ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ссадины.

В ГАИ напоминают, что детям до 14 лет запрещено выезжать на автодорогу на велосипеде. Водитель, заметив юного участника движения на двухколесном транспорте или пешего, должен быть предельно внимателен. Дети непредсказуемы. Лучше всего снизить скорость и посигналить ребенку, сделать замечание, чем рисковать его жизнью. Он не всегда услышит шум приближающейся сзади машины. Взрослые, в том числе педагоги, должны постоянно напоминать детям основы ПДД и объяснять, что дорога — не место для игр.

К сожалению, это понимают не все взрослые. В тот же день в Будо-Кошелевском районе Гомельской области молодая женщина везла своего ребенка 2000 года рождения на багажнике велосипеда, что категорически запрещено. Более того, она решила пересечь дорогу, причем это происходило в темное время суток. В результате в нее врезался легковой автомобиль «Фольксваген-Гольф». Ребенок, к счастью, остался жив, но был доставлен в больницу с травмами. Женщина тоже не погибла, но все могло быть намного хуже.

ГАИ напоминает, что в темное время лучше вообще не ездить на велосипеде. Если же вы все-таки двигаетесь на двухколесном транспорте поздно вечером или ночью, впереди должен быть белый фонарь, а сзади — красный, пишет БЕЛТА.