Паводковая ситуация в республике остаётся спокойной

Об этом сообщили в МЧС Беларуси. Так как погода в марте довольно холодная, снег и ледяной покров на реках сходит постепенно. Традиционно реки выходят из берегов на Полесье. Однако сейчас ситуация большой опасности не представляет. Тем не менее, спасатели готовы к ликвидации возможных последствий паводка. Они отслеживают ситуацию на реках с воздуха. В распоряжении МЧС: четыре вертолёта, 7 водолазно-спасательных служб, оснащенных катерами на воздушной подушке. В прошлом году был создан мобильный водолазный комплекс, способный выполнять сложные работы под водой. К слову, за более чем столетний период наблюдений катастрофические наводнения были лишь дважды. Так, в 1931 году вышли из берегов Западная Двина, Днепр, Березина и Сож, а в 58-м – Неман и Щара.