Паводки в Беларуси: Западная Двина поднялась на 90 см

Растет количество подтопленных населенных пунктов и участков дорог. Наиболее сложная ситуация в южных регионах.

Из-за подъема уровня воды в Западном Буге и Мухавце в Бресте и шести населенных пунктах района подтоплены 35 подворий, более сотни подвалов частных жилых домов и садовых участков.

В Гомельской области из-за выхода на пойму Припяти пострадали 17 населенных пунктов в Житковичском, Петриковском и Мозырском районах. Под покровом воды остаются семь автомобильных мостов и шестов участков дорог в Витебской и Могилевской областях.

Западная Двина в районе Верхнедвинска поднялась до опасно высокого уровня — почти 90 см. Однако отселять жителей необходимости нет.

Спасатели готовы к любым вариантам развития паводка. Подразделения МЧС обеспечены необходимым оборудованием и средствами для оказания помощи людям, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».