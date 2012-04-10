Паводки в Беларуси: в Гомельской области подтоплено более 50 частных подворий

Новости Беларуси, Гомельская область. До опасной отметки остается около метра. На основных реках Гомельской области продолжается рост уровня воды. Максимальные подъемы – на Соже. Последние несколько суток река прирастает в среднем более чем на 10 сантиметров.

В регионе подтоплено более полусотни частных подворий в шести населенных пунктах Рогачевского, Чечерского и Жлобинского районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В то же время, по информации специалистов, на данный момент развитие паводковой ситуации на территории области не вызывает опасений.