Паводки в Беларуси: первые случаи подтопления мостов в Витебской области

В частности, в Лиозненском районе прервано автомобильное сообщение с деревней Кучинщина, где проживает 10 человек.

В такую же ситуацию может попасть деревня Ульяновка в Бешенковичском районе.

В населенных пунктах заранее были организованы лодочные переправы, а люди подготовились к возможным неудобствам, запаслись продуктами и медикаментами.

Сейчас на реках области идет разрушение ледяного покрова, на всем протяжении Западной Двины — ледоход. Рост уровня воды — от 10 до 84 сантиметров в сутки. Спасатели держат ситуацию на контроле и готовы оказать населению помощь в случае необходимости, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».