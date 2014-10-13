Павел Любин, экс-начальник оперативного управления учреждения «Минское городское управление МЧС» на СТВ

В Беларуси отмечается Международный день по уменьшению опасности бедствий. В студии программы «УТРО» на СТВ - экс-начальник центра оперативного управления учреждения «Минское городское управление МЧС» Павел Любин.

Вы проработали в МЧС более 24 лет. Расскажите: когда Вы решили, что спасение людей станет делом всей Вашей жизни?

Павел Любин, экс-начальник центра оперативного управления учреждения «Минское городское управление МЧС»:

Пришел после армии. Отслужил срочную службу. Нужно было как-то сформировать дальше свою жизнь. Естественно, советовался с родителями. Мама у меня долгое время работала в главном управлении военизированной пожарной службы рядовым бухгалтером-экономистом. Говорит: «Почему тебе не попробовать профессию пожарного?» Пришел на собеседование в 12-ю часть, прошёл все комиссии… Тогда уже четко для себя понимал, что необходимо получать высшее образование. Отработал год бойцом в этом подразделении и поехал поступать в Санкт-Петербург. Когда же училище такого ранга сделали у нас в Минске, ребят из Беларуси перевели в Минск. Получил высшее специальное образование. Пошел работать начальником караула. В училище я понял, что сделал достаточно правильный выбор. А, когда уже пришел на боевую работу в качестве руководителя начальника караула - дежурный смены, я начал помогать людям, понял, что это мое. Это надо. Это важно. Это хорошо.

Как необходимо себя вести, если вдруг случился пожар?

Павел Любин, экс-начальник центра оперативного управления учреждения «Минское городское управление МЧС»:

Самое страшное в любой чрезвычайной ситуации - это паника. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, ни в коем случае не паниковать. Пожар - серьёзная чрезвычайная ситуация. Как себя вести? Повторюсь: никакой паники, обязательно сообщить о своей беде Службе спасения. Достаточно тяжелые пожары, которые происходят в жилом секторе. Люди себя ведут по-разному, особенно дети. Люди могут прятаться в различных местах. Дети пугаются, прячутся. Когда мы тушили пожары, мы находили детей в шкафах, под кроватями, в тумбочке. Искали ребенка; четырехлетний мальчишка остался один в квартире, загорелся телевизор. Соседи увидели дым, вызвали спасателей, говорят: «Наверное, там должен быть где-то ребёнок!» Обыскали всю квартиру - нет, не можем найти. Обычная, казалось бы тумбочка… Как он туда залез? Это просто тайна! Но, слава Богу, нашли, мальчишка жив, здоров.

Расскажите о второй стихии: о воде. Как вести себя человеку, если его дом затапливает или он оказывается в потоке воды?

Павел Любин, экс-начальник центра оперативного управления учреждения «Минское городское управление МЧС»:

Нужно, во-первых, подниматься на более высокие места, чтобы вода не доходила. Ни в коем случае не оставаться либо спускаться в какие-то подвальные помещения, потому что это первое, что подтапливает. Люди оказываются в замкнутом пространстве. Дверь, как автомобиля, так и подтопленного помещения, открыть очень тяжело. Поэтому, как только люди попадают в такую ситуацию, нужно по возможности попасть на сухое место.

Если люди едут в автомобиле и видят, что начинается сильный дождь, автомобиль нужно оставить, и опять же - пойти в сухое место, потому что очень сложно открыть дверь затопленного автомобиля и выбраться из него.

А что делать в случае сильных снежных заносов, скажем, как нашумевший «Хавер»?

Павел Любин, экс-начальник центра оперативного управления учреждения «Минское городское управление МЧС»:

Ситуация очень неординарная. Синоптики не помнят, по крайней мере, в последние 10-15 лет, чтобы происходило подобное. Очень хорошо сработали сами граждане. Было неимоверное количество помощи друг другу. Готовиться к зиме нужно в любом случае. Хотя бы теплое одеяло, хотя бы свечи для того, чтобы согреться.

Если зажечь в салоне автомобиля две-три свечи, по опыту знаю, температура в машине повышается на 15 градусов.

Как часто бывает, что спасателям приходится спасать животных?

Павел Любин, экс-начальник центра оперативного управления учреждения «Минское городское управление МЧС»:

Не могу сказать, что часто. Но такие случаи бывают. Были в опыте работы. Конечно, работаем с крупными животными: лоси, лошади, коровы. Был случай, когда из нашего Минского зоопарка ушел тигр. Ходил по зеленой зоне Чижовского водохранилища. К нам обратились за помощью. Тигра пришлось усыпить и достаточно быстро доставить на место его пребывания. Был случай, когда лось зашел на территорию пожарной части. Схема та же: животные усыпляются - и в зоопарк.