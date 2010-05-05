Павел Латушко: Мы павінны рабіць усё, каб не была перапісана гісторыя Вялікай Айчыннай вайны

Выставка к 65-летию Великой Победы открылась в Минске. Ее создатели — жители Беларуси.

На протяжении полутора месяцев на адрес музея Великой Отечественной присылали семейные фронтовые реликвии: фотографии, архивные документы, военную амуницию, сувениры. Более 600 экспонатов рассказывают о жизни, любви и подвигах.

Тем, кто выстоял и отвоевал Великую Победу, здесь сегодня вручили подарки. В свою очередь ветераны обратились с просьбой придать музею истории Великой Отечественной войны и Мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой» статус национальных.

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:

Гэта ініцыятыва была ўнесена шэрагам ветэранскіх арганізацый нашай краіны. Яна разглядалася на арганіцыйным камітэце па святкаванню 65-годдзя Перамогі пад старшынства прэм’ер-міністра нашай краіны. Па даручэнню Ўрада Міністэрства культуры зараз прапрацоўвае гэта пытанне.

Гэта жудасная вайна, якая прынесла столькі страт, столькі болю для нашых суграмадзян. Мы павінны памятаць аб гэтым, павінны гэта разумець, павінны рабіць усё, каб не была перапісана гісторыя Вялікай Айчыннай вайны.

Алесь Савицкий, ветеран Великой Отечественной войны:

Ветэран вайны — самае ганаровае званне, якое ёcцьсёння, якое вы можаце пачуць. Я ўжо не гавару пра матэрыяльныя выгоды... Проста павага людская да ветэрана і да людзей, якія прайшлі гэтышлях.