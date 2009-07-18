Павел Латушко: белорусские власть и диаспору объединяют общие цели

Это сохранение и развитие национальной идентичности белорусов, традиций белорусской культуры, уважения к историческим корням.

Об этом сообщил сегодня министр культуры Беларуси Павел Латушко, выступая на V съезде белорусов мира, который открылся сегодня в Минске. По его словам, белорусская диаспора не должна терять связь с метрополией. Она должна чувствовать себя причастной к тем процессам, которые происходят в Беларуси.

Эту же мысль поддерживают и делегаты Съезда белорусов Мира. Они выражают открытость к сотрудничеству и также готовы приложить усилия для процветания своей родины, успехи которой заметны даже нашим соотечественникам, живущим за рубежом.

Взаимонаправленное движение, которое в последнее время осуществляется между белорусами метрополии и диаспор, оценивают и зарубежные политики.