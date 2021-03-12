Патриоты Беларуси на автопробеге: мы заряжаемся потоком такой энергии, которую несём всем своим близким

Новости Беларуси. О движении, которое объединяет. Формат новый, но при этом девиз неизменный – «За единую Беларусь!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 марта вновь состоялась встреча единомышленников. И это уже больше, чем просто единомышленники. Это объединение «Патриоты Беларуси» – самое молодое общественное объединение в нашей стране. Или, как здесь говорят, это одна большая семья. Новые друзья и новый маршрут – необычный, но весьма интересный. Отправная точка – парковка у аквапарка «Лебяжий».

Здесь очередь из машин растянулась на несколько километров, окрасив улицы столицы в цвета государственной символики. Финальная остановка колонны – Купаловский театр.

Это встречи с единомышленниками. Самое главное – встречи нас объединяют, мы заряжаемся потоком такой энергии, которую несем всем своим близким, родным.

Для меня это объединение людей, которые думают одинаково, которые хотят принести пользу своему государству и своему Президенту. И, соответственно, себе, своим детям и своим предкам.

Мы объединены одной целью, любовью к своей Родине, желанием ей всего самого доброго, мирного, процветания. Вот так стараться жить, чтобы люди видели это. Не просто красивые слова, а просто жить так, любовью к Родине. И, по-моему, это очень много значит для любви к своей Родине. Потому что можно красиво говорить, а делать совершенно обратное.